Umzug an die Moltkestraße : Neue Anlaufstelle der AWO in Eschweiler

Eschweiler Die AWO-Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung hat in Eschweiler eine neue Anlaufstelle. Zwei Projekte sollen nach der Corona-Pandemie wieder mehr in den Fokus rücken.

Die letzten Feinheiten müssen noch erledigt werden, doch der Großteil der Arbeit ist bereits geschafft. Anfang März sind Brigitte Hermanns-Spilles, Maria Küpper und Brigitte von Agris mit der Beratungsstelle für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt umgezogen. Die Beratung, die in den vergangenen Jahren an der Grabenstraße in Eschweiler stattfand, wird nun an die Moltkestraße verlegt, das Angebot in der Städteregion Aachen ab dem 1. April weiter ausgebaut. Neben einer Außenstelle in Herzogenrath soll es dann eine Anlaufstelle in Würselen geben.