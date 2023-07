Vor Gericht : Nächtlicher Raubüberfall auf Dealer bringt hohe Strafen

Eschweiler/Aachen Das Aachener Landgericht hat die drei Eschweiler Angeklagten nun verurteilt. Sie erhielten mehrjährige Haftstrafen.

Fünf Jahre und zehn Monate Haft: Das ist eine ganz schöne Strecke – auch für den bereits haftgewohnten Marcel P. (42) aus Eschweiler . Die 3. Große Strafkammer des Aachener Landgerichts verurteilte nun den „Anführer“, wie der Vorsitzende Richter Thomas Küpper die Hauptfigur jener zumeist volltrunkenen Truppe von Freunden bezeichnete, die im Januar 2022 mitten in der Nacht einen Raubüberfall auf einen mutmaßlichen Dealer verübt hatten.

Der Hauptgrund: Sie brauchten Stoff (Marihuana), Diebesgut und Geld. Dafür hatten sie nachts gegen drei Uhr zudem Bock auf eine „schnelle Nummer“ in der City, wie der Angeklagte P. das Vorhaben großspurig bezeichnet hatte. Einen Dealer dabei abzuziehen, erschien ihnen wohl nicht so schlimm.

Die „schnelle Nummer“ lief aus dem Ruder, weil bei einer „solch schweren Raubtat“, wie Richter Küpper es in der Urteilsbegründung beschrieb, die Geschehnisse oftmals aus dem Ruder laufen. Das sei eben das Risiko für die Räuber. So auch hier: Die drei Männer verschafften sich Zutritt, indem sie den 30-jährigen Wohnungsbesitzer – sie vermuteten, dass hier etwas zu holen war – aus dem Bett klingelten und mit „einem Messer, einem Schlagstock und einer Metallschiene“, so der Richter, bedrohten.