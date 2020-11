Hilfe vor Ort : Nachbarschaftshilfe ist mehr denn je gefragt

Haben die Nachbarschaftshilfe der Stadt Eschweiler auf neue Beine gestellt: Peter Toporowski, Seniorenbeauftragter und Leiter der Villa Faensen (links), und Cem Gökce, Quartiersentwickler und Berater in der Villa Faensen. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Die Nachbarschaftshilfe in Eschweiler ist gerade in Corona-Zeiten sehr gefragt. Es werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht.

Wer sein Leben lang selbstständig, agil und mobil war, tut sich oft schwer damit, dass bislang routinemäßige Dinge wie Einkaufen, Rasen mähen, mit dem Bus in die Stadt fahren, immer schwerer fallen. Plötzlich ist der Gang zum Bäcker geradezu eine Herausforderung für ältere und kranke Menschen. Was aber tun, wenn man keine Verwandten oder Bekannten mehr hat, die einem zur Seite stehen können und mit kleinen Hilfen das Leben wieder etwas einfacher und lebenswerter machen?

Für diese Fälle hat sich die Stadt Eschweiler gut aufgestellt und kümmert sich um ihre älteren Bürger. Die Villa Faensen an der Marienstraße ist ein lebendiges und soziales Haus der Begegnung, das für viele Senioren und auch für Jüngere ein beliebter Treffpunkt ist. Hier können sie nicht nur dem oft eintönigen Alltag entfliehen, hier finden sie auch wertvollen Rat und tatkräftige Hilfe verschiedener Art.

Die Villa Faensen verfügt vor Ort über ein Netzwerk, das geradezu einmalig ist. Hier greift ein Rädchen ins andere. Eines dieser Rädchen ist die Nachbarschaftshilfe – die vermutlich in dieser Zeit wieder gefragter ist denn je. Die Corona-Zahlen explodieren und viele ältere und kranke Menschen ziehen sich vor der Infektionsgefahr in ihr (Schnecken)-Haus zurück. Das bedeutet wiederum, dass sie – wenn keine Angehörigen oder Freunde sich kümmern können – isoliert sind und oft nicht wissen, wie sie alleine ihren Einkauf tätigen oder den anstehenden Arztbesuch bewerkstelligen sollen. Zudem fehlen ihnen oft persönliche Kontakte.

Und genau hier setzt die Nachbarschaftshilfe an, die seit Juli 1994 aktiv ist. Die Initiative Nachbarschaftshilfe der Stadt Eschweiler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hilfen zu organisieren und persönliche Kontakte herzustellen. Die Möglichkeiten, Menschen zu helfen und gegenseitige Hilfen zu organisieren, sind vielfältig. Dazu zählen unter anderem Einkaufshilfen, Hilfen beim Schriftverkehr mit Behörden, Besuche, Gespräche, Spaziergänge und hin und wieder auch kleinere Reparaturen im Haushalt.

Peter Toporowski, Seniorenbeauftragter und Leiter der Villa Faensen, und Cem Gökce, Quartiersentwickler und Berater in der städtischen Einrichtung haben die Leitung der Nachbarschaftshilfe im Sommer 2019 nahtlos von der langjährigen Leiterin Renate Peters übernommen. Wenn auch in abgeänderter Form. „Wir hatten die Intention, die Nachbarschaftshilfe auf neue Beine zu stellen und haben überlegt, wie wir das System freier handhaben können“, erzählt Peter Toporowski. „Wir haben eine App eingeführt. Hier war allerdings die Voraussetzung, dass unsere Ehrenamtler ein Smartphone haben, auf dem sie diese App, die absolut sicher ist, installieren können. Diese App erspart uns langes Abtelefonieren der Leute. Wir stellen die Anfrage der Hilfesuchenden in die gesamte Gruppe „Nachbarschaftshilfe“ und innerhalb kürzester Zeit, wissen wir, wer Zeit hat und sich kümmern kann.“