Beseitigung der Hochwasserschäden : Radinfrastruktur entlang der Inde wird wieder hergestellt

Der Radweg entlang der Inde ist nach dem Hochwasser noch nicht wieder vollständig hergestellt, es fehlt noch eine feinere Deckschicht. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler Vor allem in Eschweiler-Ost hat die Flut für Schäden an Geh- und Radwegen gesorgt. Die Brücke am Lynenwehr hingegen sollte ohnehin erneuert werden. Jetzt stehen die Bauarbeiten kurz vor dem Abschluss.