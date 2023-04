Ein Stimmungsbild : Nach der Explosion weht ein Hauch von „jetzt erst recht“ durch die Neustraße

Auch wieder am Start: Stefanie Jakobs in ihrem „Culinara“. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Neustraße geht der Betrieb in den meisten Geschäften am Montagmorgen weiter. Ein Stimmungsbild.

Montagmorgen in der Neustraße. „Wir sind da!“ steht auf den Plakaten. Ralf Wallraf vom Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt Eschweiler hat einen ganzen Packen unterm Arm. Das „wieder“ fehlt, ansonsten handelt es sich um die Plakate, die nach der Flut ausgehängt wurden. Man hätte das „wieder“ auch durch „immer noch“ ersetzen können. Eine gewisse „Wir-lassen-uns-nicht-unterkriegen-Stimmung“ weht durch die Neustraße – und ein Hauch von „jetzt erst recht“. Wenn der Wind tatsächlich auffrischt, steigt aber auch noch der kalte Geruch des gelöschten Brandes nach der Detonation in Haus Nummer 39 in die Nase. Am Montag öffneten die meisten betroffenen Geschäfte schon wieder, hinter Pressspanplatten.

Am Montagnachmittag ist die Kripo noch einmal vor Ort, immer noch auf der Suche nach der Ursache für die gewaltige Detonation. Derweil ist nach Informationen unserer Zeitung klar, dass das betroffene Haupthaus wohl saniert werden kann. Das Hinterhaus, in dem früher die Backstube der Bäckerei Benien untergebracht war und ein Installationsbetrieb ein Lager hatte, muss hingegen abgerissen werden. Die Front an der Neustraße soll schon in Bälde eingerüstet werden. Die Abrissbagger werden vielleicht noch vor Ostern anrücken.

Samstagmittag hatte die Stadt die Neustraße wieder freigegeben. „Alle haben übers Wochenende unheimlich gerödelt“, so Klaus Robrecht. Der Vorsitzende des Citymanagements macht sich auf den Weg, die Plakate zu verteilen. Auch seine Ranzen-Filiale ist wieder geöffnet. Der erste Kunde am Montagmorgen war für ihn bezeichnend. „Der brauchte eigentlich nichts. ‚Ich will Sie eigentlich nur unterstützen‘ hat er gesagt“, und ein Portemonnaie gekauft.

Ähnliche Beobachtung im „Culinara“. „Tun Sie ruhig noch was drauf“, sagt die Kundin zu Inhaberin Stefanie Jakobs. Die beschreibt empathische Szenen, bei denen „wir hier mit Tränen in den Augen stehen. Auch dass die Bürgermeisterin vor Ort war und Mut zu- und Hilfe versprochen hat, fand ich wirklich gut.“

Handwerker haben unfreiwillige Hochkonjunktur – auch die Front von Mai Nails muss erneuert werden. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

„Wir sind vor Ort“, berichtet Stadtsprecher René Costantini, „wir klingeln wirklich an jeder Tür, egal ob Einzelhändler, Anwohner oder Eigentümer, und fragen den Bedarf nach Hilfe und Unterstützung ab.“ Das gehe von kleinen bis zu großen Problemen, von ‚ich brauche eine neue Couch‘ bis hin zu ‚ich habe keine Versicherung‘.

Info Hotlines für Betroffene und Einzelhändler Wer Hilfe braucht, kann sich telefonisch an die Stadt Eschweiler wenden. Die allgemeine Telefonhotline für Betroffene ist erreichbar unter Tel. 02403/71-320. Eine Telefonhotline für betroffene Einzelhändler wurde unter Tel. 02403/71-365 ebenfalls eingerichtet.

Die Unterstützung und Beratung der Betroffenen habe für die Verwaltung nun höchste Priorität. Bereits zeitnah nach dem Vorfall richtete die Stadt entsprechende Telefon-Hotlines für Anwohnern und Einzelhändler ein. Intern eruiere man nun, wie konkrete Hilfen aussehen können, erklärt Costantini am Montagmorgen gegenüber unserer Zeitung.

Bei Camel Active, brennt noch kein Licht. Äußerlich scheint der Laden, direkt neben dem Tatort gelegen, unversehrt. Kein Scherbenbruch, was am Panzerglas liegt. Das war versicherungstechnisch notwendig, aus der Zeit, da hier auch noch Pelz zur Etalage gehörte. Aber die Druckwelle hat die Front nach hinten gedrückt. Inhaber Frank Enders wartet noch ab, bis Schwarz auf Weiß feststeht, ob er so wieder öffnen kann, oder ob im Eingangsbereich doch noch abgestützt werden muss. „So zwei, drei Tage wird es noch dauern.“ Seine größte Sorge war ohnehin das Feuer, das von hinten auf das Haus überspringen zu drohte. Dann wäre wohl Schicht im Schacht gewesen.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Hutmacherin Brigitte Schuster-Gruppe. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Hutmacherin Brigitte Schuster-Gruppe war beim Babysitten in der Nacht, als es geschah. Erst als ihre Tochter nach Hause kam, hat sie von ihr erfahren, was passiert war. Tags drauf hat sie acht Stunden am Zaun gestanden, ihre Hüte, zwischen einem Meer von Scherben immer im Blick. „Das Geschäft gibt es seit 1956 – wir lassen uns hier in Eschweiler nicht unterkriegen“, sagt sie kämpferisch. Bei ihrer Ware sei sie glimpflich davongekommen, der Wind habe sie nicht aus dem offenen, geborstenen Schaufenster geweht. Direkt nebenan, im Café Barbarella „business as usual“ – keine Schäden.

Auch im „Popcorn“ – die Boutique von Rita Wirtz und das Explosionshaus trennt gerade mal ein Gebäude – geht es weiter. „Es sah anfangs viel schlimmer aus, als es tatsächlich war“, so die Inhaberin. Freunde und Bekannte kommen, um nach dem Rechten zu sehen. Aber auch Kundschaft. Eine Frau aus Stolberg gibt zu, dass sie auch einfach mal nur gucken wollte, wie es auf der Straße aussieht, nimmt aber auch ein Teil für den nächsten Urlaub mit.

Das Explosionshaus. Bald kommen die Einrüster. Das vordere Haus wird saniert, das Hinterhaus abgerissen. Foto: MHA/Wolfgang Wynands