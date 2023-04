Katastrophe in Eschweiler : Nach der Explosion schlagen die Plünderer zu

Dramatische Stunden: Die Explosion in Eschweiler hinterließ ein Bild der Zerstörung. Jetzt beklagen Opfer, dass ihre Wohnungen danach von Plünderern heimgesucht worden seien. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Eschweiler Viele der Opfer der schweren Explosion in der Eschweiler Innenstadt stehen vor dem Nichts. Einige von ihnen sind offenbar auch Opfer von Plünderern geworden.

In dem schwer beschädigten Wohn- und Geschäftshaus in der Eschweiler Neustraße, in dem sich am Donnerstag voriger Woche eine verheerende Explosion ereignet hat, ist es offenbar in den Tagen danach zu Plünderungen gekommen. Jedenfalls beklagen dies Opfer der Explosion, die in dem Haus gewohnt haben.

So berichtet eine Betroffene, die mit ihrer Ehefrau in der dritten Etage des Hauses wohnte, unserer Zeitung, dass aus ihrer Wohnung insgesamt mehr als 3000 Euro Bargeld gestohlen worden seien. Als sie zwei Tage nach der Explosion kurz ihre Wohnung in dem aus Sicherheitsgründen abgesperrten Haus betreten durfte, hätten dort Schubladen und Schränke offengestanden. Alles sei offenbar durchwühlt worden.

Aus dem Nachttisch ihrer Ehefrau, die noch mit schweren Verbrennungen in Lebensgefahr schwebt, seien 2700 Euro entwendet worden, aus einem Schreibtisch außerdem weitere ungefähr 600 Euro. Einen Tag zuvor, also am Tag nach der Explosion, seien die Schubladen und Schränke noch geschlossen gewesen. Dies belegten Videos, die an diesem Tag aufgenommen wurden. Auch in einer weiteren Wohnung, deren Bewohner schwer verletzt wurden, soll es demnach Plünderungen gegeben haben. Die Betroffene und der Besitzer des Hauses wollen nun Anzeige erstatten. Bisher sei man im Chaos der ersten Tage nach der Explosion noch nicht dazu gekommen.

Auch diese Vorwürfe wecken böse Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Sommer 2021. Auch damals wurden in den besonders stark vom Hochwasser betroffenen Kommunen Eschweiler und Stolberg von den Bewohnern und Besitzern verlassene Häuser und Geschäfte geplündert. Teils wurden die Täter auf frischer Tat ertappt und in sogenannten beschleunigten Verfahren zu vergleichsweise harten Strafen verurteilt – was in diesen Fällen damit begründet wurde, dass sie eine akute Notlage bewusst ausgenutzt hätten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichten verschiedene Opfer der Explosion, die in den beiden am stärksten beschädigten Häusern gewohnt haben, von ihren Erlebnissen, ihrer Notlage und auch ihrer Wut auf die beiden Tatverdächtigen, die im Ladenlokal einen Brand gelegt und damit die Detonation ausgelöst haben sollen.

So schildert die 80-jährige Mutter des Hausbesitzers, die seit 60 Jahren in der Wohnung direkt über dem Laden gewohnt hat, die dramatischen Umstände ihrer Rettung durch die Feuerwehr. Ihre Wohnung sei nahezu völlig zerstört worden, sie selbst habe sich in dem einzigen Raum befunden, der nicht gebrannt habe. „Ich wurde als Erste nahezu unversehrt gerettet, ich hatte Tausend Schutzengel“, sagt die Rentnerin, die von den Feuerwehrleuten durch das Fenster aus dem brennenden Haus geholt wurde.