Müllberge nach Hochwasser : „Das Ausmaß des Abfalls ist gigantisch“

Hinter jedem Stück verbirgt sich eine persönliche Geschichte: Bis zu 14 Meter hoch sind die Müllberge an der Albertstraße in Eschweiler. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Knapp 5000 Tonnen Abfall haben Lastwagen in den vergangenen Tagen aus der Eschweiler Innenstadt abtransportiert. Auf dem Drieschplatz sowie auf einem Ablageplatz an der Albertstraße lagern bis zu 14 Meter hohe Müllberge. Und was geschieht nun damit?