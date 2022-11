Arbeitsniederlegungen : Metaller sehen sich gewappnet für den Arbeitskampf

Die streikenden Metaller fordern, dass ihre Arbeitgeber soziale Verantwortung übernehmen. Foto: IG-Metall Düren-Stolberg

Eschweiler/Düren/Stolberg Über 300 Mitarbeitende aus der Metall- und Elektroindustrie bestreiken am Donnerstagmorgen die Frühschicht. Ihre Forderung: Acht Prozent mehr Lohn. Die Bereitschaft für weitere Streiks ist groß.

„Wir brauchen mehr Geld in der Tasche! Wir brauchen eine dauerhafte, langfristige Erhöhung unserer Einkommen“, betont Martin Peters in seiner Rede am Donnerstagmorgen. Zum ersten Warnstreik der IG Metall finden sich mehr als 300 Metaller aus Eschweiler, Stolberg und Düren im zentralen Streiklokal in der Festhalle Weisweiler ein und bestreiken die Frühschicht.

Um 5 Uhr morgens war bereits die Nachtschicht in vielen Betrieben lahmgelegt worden. „Ich stand heute früh schon vor dem Betrieb und habe meine Kollegen dazu aufgerufen, sich am Warnstreik der IG Metall zu beteiligen“, berichtet Michael Gaugel von der Albert Hoffmann GmbH in Eschweiler. Ihm sei es wichtig, alle Kollegen zu informieren, damit gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden könne. „Ich bin positiv überrascht, dass es so gut funktioniert hat und wir eine gute Beteiligung hatten“, bilanziert Gaugel.

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden und insgesamt 22 Verhandlungsterminen seit dem 12. September gilt die erste Streikrunde als ein deutliches Signal an die Arbeitgeber. „In den vergangenen Wochen haben wir von ihnen kein passables Angebot bekommen. Deswegen sind wir hier und fordern ein höheres monatliches Entgelt“, sagt Daniel Mrosek. Der Betriebsratsvorsitzende der Aurubis Stolberg GmbH ist überzeugt, dass die Streikenden ihren Forderungen Nachdruck verleihen müssen, um eine prozentuale Erhöhung des Lohns durchzusetzen. Das Angebot über 3000 Euro für 30 Monate reiche nicht aus.

Die Arbeitgeber müssten einen angemessenen Beitrag zur steigenden Inflation leisten und den Mitarbeitern zur Seite stehen. „Unser Lebensstandard kann sonst nicht gehalten werden“, bemerkt Guido Neffken besorgt. Der Betriebsratsvorsitzende der M. Brück GmbH & Co. KG in Düren bezeichnet das Angebot der Arbeitgeber als „Schlag ins Gesicht“. Während Unternehmen die steigenden Preise an ihre Kunden weitergeben könnten, hätten Beschäftigte diese Möglichkeit nicht. „Was auf der Kasse aufleuchtet, müssen wir zahlen“, sagt Neffken.

Geld, das bei den Beschäftigten fehle, könne nicht ausgegeben werden. Und das treffe auch andere Branchen. „Gute Löhne stützen die Konjunktur“, sagt Martin Peters. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Düren-Stolberg verlangt in seiner Rede einen Ausgleich für die weiter steigenden Kosten. Mit acht Prozent falle die Forderung höher aus als in den vergangenen Jahren. Dennoch werde damit laut Peters nicht zu viel verlangt. „Ihr habt trotz schwieriger Bedingungen für dauerhafte Stabilität in den Unternehmen gesorgt und die guten Gewinne möglich gemacht“, richtet sich Peters an die Beschäftigten. „Darum erwarten wir, dass die Arbeitgeber soziale Verantwortung übernehmen.“

Lisa Cremer, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Dürener Armaturenherstellers IMI Z&J, sieht die Forderung als gerechtfertigt an. „In vier Jahren haben wir nichts zurückbekommen. Es wird Zeit, dass wir gesehen werden und Wertschätzung erfahren“, sagt sie. Auch Jugendvertreter Moritz Bonn findet, dass der Warnstreik ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. „Wir haben heute ein Zeichen gesetzt. Wir sind vorbereitet und heiß auf den nächsten Warnstreik“, sieht Bonn die Metaller auch für einen möglichen Arbeitskampf gewappnet.

Gleichwohl sind die Beschäftigten hoffnungsvoll, dass die erste Streikrunde ein Umdenken bei den Unternehmen anstößt. „60 Kollegen beteiligen sich heute an der Arbeitsniederlegung, und unsere Auftragsbücher sind voll. Das merkt das Unternehmen“, sagt Guido Neffken. „Neben den Kollegen aus der Nacht- und Frühschicht sind heute sogar einige aus der Spätschicht und auch Urlauber vertreten“, sagt Lisa Cremer zufrieden.

Über 300 Menschen fordern am ersten Warnstreiktag der IG Metall Düren-Stolberg in der Festhalle Weisweiler acht Prozent mehr Lohn. Foto: IG-Metall Düren-Stolberg