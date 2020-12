Kostenpflichtiger Inhalt: BASIS-Antrag abgelehnt : Mehrheit des Eschweiler Rates hält an Plänen für das Rathausquartier fest

Einen neuen Bebauungsplan für das Rathausquartier wird es nicht geben. Das hat der Eschweiler Stadtrat am späten Donnerstagabend nach mehrstündiger Debatte in geheimer Abstimmung entschieden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Die BASIS ist mit ihrem Versuch gescheitert, einen neuen Bebauungsplan für das Rathausquartier auf den Weg zu bringen. Am Ende einer langen Diskussion hat der Eschweiler Rat in geheimer Abstimmung mit 28:22 Stimmen entschieden, an den bisherigen Plänen festzuhalten.