Aachener Straße voll gesperrt : Mehrere Verletzte bei Unfall in Eschweiler

Mehrere Verletzte bei Unfall in Eschweiler

Eschweiler Mehrere Verletzte und eine vollständig gesperrte Straße sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Aachener Straße in Eschweiler.

Gegen 20.20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Eschweiler. Im abendlichen Verkehr hatte der Fahrer eines roten Bmw die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf Höhe des McDonalds in den Gegenverkehr geraten.

Als Grund für den Kontrollverlust gaben die Behörden am späten Freitagabend eine mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit an. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn krachte der Bmw zunächst in einen anderen Pkw und beendete seine Irrfahrt mit einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lieferwagen.