In Eschweiler und Stolberg : Nimmt die Zahl der Zuweisungen ab Oktober zu?

Eschweiler/Stolberg Nach dem Hochwasser Mitte Juli 2021 weist die Bezirksregierung Eschweiler und Stolberg nur vereinzelt Geflüchtete zu. Doch das könnte sich bald ändern.

Derzeit ist die Zahl der geflüchteten Menschen, die von der Bezirksregierung Arnsberg den Städten Eschweiler und Stolberg zugeteilt werden, überschaubar. Das liege nach wie vor am Hochwasser, das Mitte Juli 2021 in beiden Kommunen erhebliche Schäden anrichtete. „Noch bis Ende September sind wir von den vollen Zuweisungen ausgenommen“, berichtet Dana Duikers in der Sitzung des Eschweiler Sozial- und Seniorenausschusses in dieser Woche. Doch dieser Zustand könnte sich ab Oktober ändern.