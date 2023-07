Aktuelle Statistik : Mehr Kindeswohlgefährdungen in Stolberg, weniger in Eschweiler

Mehr Kindeswohlgefährdungen in Stolberg, weniger in Eschweiler

In NRW gibt es mehr Kindeswohlgefährdungen. In Eschweiler und Stolberg sind die Entwicklungen allerdings unterschiedlich. Foto: dpa/Christian Charisius

Eschweiler/Stolberg Immer mehr Kindeswohlgefährdungen werden in Nordrhein-Westfalen registriert. Die aktuellen Zahlen hat das Statistische Landesamt veröffentlicht. Wie ist die Lage in Eschweiler und Stolberg? Ein Überblick.

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen steigt. Das hat das Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen IT.NRW nun bekannt gegeben. 56.914 Mal haben die Jugendämter in NRW im Jahr 2022 im Rahmen ihres Schutzauftrags eine Einschätzung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen. Das waren 2,8 Prozent mehr als 2021. Damit ist die Zahl der Verfahren von Gefährdungseinschätzungen mehr als doppelt so hoch wie 2012, als mit den Aufzeichnungen zu der Statistik begonnen worden war.

In Stolberg bestätigt sich die landesweite Entwicklung: 546 sogenannte Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls wurden dort 2022 vom Jugendamt registriert. 2021 waren es 468 Fälle gewesen. Doch längst nicht alle Verdachtsfälle bestätigten sich auch. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der sogenannten akuten Kindeswohlgefährdungen bei 68 und der latenten Kindeswohlgefährdungen bei 9. In 469 Fällen stellte sich heraus, dass keine Kindeswohlgefährdung vorlag. Im Jahr zuvor waren es in Stolberg 40 akute und 22 latente Fälle. 406 Mal bestätigte sich der Verdacht nicht.