Umleitungen : Martin-Luther-Straße in Eschweiler nach Rohrbruch gesperrt

Eschweiler Die Martin-Luther-Straße in Eschweiler ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. Umleitungen sind ausgeschildert.

In der Martin-Luther-Straße in Eschweiler auf Höhe der Hausnummer 59 hat es am Freitagvormittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Kollegen der Regionetz sind bereits vor Ort und arbeiten an der Schadensbehebung.