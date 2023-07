Neuer Vorsitzender : Marcel Bach will die Jungen Liberalen sichtbarer machen

Die Jungen Liberalen wollen ihre Präsenz in Eschweiler deutlich verstärken. Dieses Ziel hat der neue Vorsitzende Marcel Bach jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung formuliert. Foto: Andreas Steindl

Eschweiler Seit wenigen Wochen steht Marcel Bach als Vorsitzender an der Spitze der Jungen Liberalen Eschweiler. Der 22-Jährige setzt auf Kommunikation und ein klares Profil.

Seine Teilnahme am Projekt „Kommunalpolitik in der Schule“ (KidS) ließ ihn hineinschnuppern und „am Ball bleiben“. Als seine Mentorin fungierte damals übrigens Nadine Leonhardt. Sechs Jahre später ist diese Bürgermeisterin von Eschweiler, während Marcel Bach beim Stadtkongress vor wenigen Wochen zum Vorsitzenden der Jungen Liberalen gewählt worden ist.

„Die Teilnahme am KidS-Projekt war mein erster Berührungspunkt mit Politik. Die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen“, denkt der am 27. August 2001 in Eschweiler geborene Bach gerne zurück. Zunächst für die Jusos aktiv, wechselte er bald die politischen Farben. „Gerade in jungen Jahren verändern sich Meinungen und Ansichten“, begründet der 22-Jährige den Schritt. „Für mich spielen der Freiheitsgedanke und die individuelle Verantwortung eine entscheidende Rolle. An diesen Gesichtspunkten sollte sich moderne Politik meines Erachtens orientieren“, sagt der Student der Gesellschaftswissenschaften an der RWTH Aachen.

Info Der Vorstand der Jungen Liberalen in Eschweiler: Während des Stadtkongresses wurde Marcel Bach einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen der stellvertretende Vorsitzende Nick Schäfer und Schatzmeister Martin Zylus. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Enno Aßmus, Simon Cülter und Patrick Thuir.

Wobei er betont, dass Individualität für ihn alles andere als Egoismus oder die Entwicklung einer „Ellenbogenmentalität“ bedeutet. „Individualität wird nur durch Kooperation und das gemeinsame Wirken von Menschen geschützt.“ Genau dieses gemeinsame Wirken soll ein Merkmal der „JuLis“ sein beziehungsweise werden.

Der Neugründung des Eschweiler Ortsverbands im August 2019 folgte bald die Coronavirus-Pandemie, die den Aufbau gehörig ausbremste. „Vor August 2019 lief vieles über den Kreisverband der Jungen Liberalen. Mit dem Stadtkongress haben wir nun einen erneuten Startschuss abgegeben, um ortsgebundener zu arbeiten“, macht der neue Vorsitzende, der die Nachfolge von Enno Aßmus angetreten hat, deutlich. Bach ist davon überzeugt, dass die JuLis in Eschweiler jetzt über „ein kleines, aber feines“ Team verfügen, dessen Aufgabe es sein soll, jungen Menschen liberale Politik nahezubringen.

„Information“ sieht Marcel Bach als eine der Hauptaufgaben. „Mir schwebt vor, Kontakte zu anderen Jugendorganisationen zu knüpfen“, erläutert der 22-Jährige und nennt als eines von vielen möglichen Beispielen die Freiwillige Feuerwehr. „Es geht nicht um Werbeveranstaltungen, sondern um einen ergebnisoffenen Austausch über gemeinsame Interessen, aber auch vorhandene Probleme, an dessen Ende konkrete Ziele formuliert werden könnten“, so der FDP-Fraktionsassistent, der eine Lanze für politisches Engagement innerhalb von Parteien bricht. „Man glaubt oft gar nicht, was man mit einem Stift und einem Blatt Papier, auf dem ein Antrag verfasst wurde, innerhalb einer Kommune erreichen kann.“

Allerdings gehe das Engagement junger Menschen inzwischen oft in eine aktivistische Richtung, was nicht grundsätzlich negativ zu beurteilen sei. Es seien aber letztlich die Parteien, die Dinge umsetzten. „Doch ohne Nachwuchs fehlen Ideen und der Input junger Menschen“, richtet Marcel Bach einen Appell an seine Altersgenossen, innerhalb von politischen Parteien aktiv zu werden. Nicht zuletzt aus diesen Gründen sei es enorm wichtig, dass sich die JuLis Eschweiler neu aufstellen und dabei auch das Thema „politische Bildung“, zum Beispiel durch Veranstaltungen in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, in den Fokus rücken.

Möchte die „JuLis“ in Eschweiler sichtbarer machen: Marcel Bach steht seit einigen Wochen als Vorsitzender an der Spitze des liberalen Jugendverbandes der Indestadt. Foto: Andreas Röchter

Auf Eschweiler bezogen gelte es unter anderem, die Stadt als Nachbarstadt der Universitätsstadt Aachen zu positionieren. Schlagworte lauteten dabei „bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen“ sowie „mögliche Freizeitaktivitäten“. Ganz oben auf der Agenda müsse stehen, die Jungen Liberalen generell sichtbarer werden zu lassen. In Gesprächen müsse deutlich gemacht werden, was die JuLis unter liberaler Politik in Eschweiler verstehen. „Junge Menschen formulieren ganz andere Denkrichtungen. So ist für mich als Jungliberaler das Thema Umweltschutz von großer Bedeutung. Und zwar in Verbindung mit individueller Freiheit“, tritt Marcel Bach dem aus seiner Sicht recht gängigen Vorurteil entgegen, Liberale hätten mit der Umwelt „nichts am Hut“.

Ob der ehemalige Schüler des Städtischen Gymnasiums auch langfristig in der Eschweiler Kommunalpolitik aktiv bleiben wird, hänge natürlich nicht zuletzt von der Ortsbindung nach Abschluss seines Studiums ab. Generell sei aber die Bereitschaft vorhanden. Auch, weil auf kommunaler Ebene der Umgang über die Parteigrenzen hinweg sehr gut und von Fairness geprägt sei, was sich motivierend auswirke.