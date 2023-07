Eschweiler Music Festival : Manolo feiert Gypsy-Fiesta auf dem Marktplatz

Statt Adel Tawil eröffnete Manolo (links) am Donnerstagabend das EMF. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Olé! „Manolo – The Voice of The Gypsies“ hat am Donnerstagabend das diesjährige Eschweiler Musikfestival (EMF) eröffnet: Gypsy-Fiesta auf dem Marktplatz, bei freiem Eintritt!

Eigentlich wäre die Eröffnung Adel Tawil zugefallen. Das (Bezahl-)Konzert wurde aber kurzfristig abgesagt (wir berichteten). Mit Blick auf das begeistert mitsingende und mittanzende Publikum: Tawil wurde nicht wirklich vermisst.

„Bamboleo“, „Djobi Djoba“, „Volare“ – einen Hit nach dem anderen, dazwischen stilsicher die ein oder andere Ballade (inklusive Sinatras „My Way“), schmetterten Manolo und seine exzellente Band den gut über 1000 Besuchern entgegen.

Dabei ist die Band eigentlich gar nicht seine Band: Ein kurzer Anruf von Veranstalter Max Krieger, der Manolo schon weiland zu Zeiten von „Chico & The Gypsies“ beim Aachener Kultursommer engagierte - und Manuel Giminez (so sein bürgerlicher Name) war sofort Feuer und Flamme, trommelte über den Gypsie-Flurfunk die Band Daniel Alcalá & Rumba Gintane zusammen, plus als Special Guest Rafael de Alcalá, Vater von Daniel und in der Gypsie-Szene ebenfalls ein ganz Großer. Der flog extra aus Kathar ein. Eine Probe im Eventclub Rio, rauf auf die Bühne und dann die Funken fliegen lassen! Und wie: Fünf Zugaben erklatschte sich die Fangemeide. Mehr als nur ein „Ersatzkonzert“ – ein Auftakt nach Maß für das Eschweiler Music Festival!