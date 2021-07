„Road Rage“ eskaliert : Mann muss vor Bäckerei wiederbelebt werden

Eschweiler Ein Streit zwischen zwei Autofahrern endete am Samstag mit einem lebensgefährlich Verletzten. Ein 24-jähriger hatte den 72 Jahre alten Mann niedergeschlagen und war danach geflüchtet.

Gegen 8.15 Uhr waren eine 25-jährige Autofahrerin und ihr 24-jähriger Beifahrer auf der Quellstraße in Eschweiler unterwegs. Dabei fühlten sie sich offenbar durch den folgenden Wagen eines 54-Jährigen bedrängt.

Sie hielten an einer Bäckerei an. Auch der besagte 54-Jährige und sein 72-jähriger Vater, der ihn auf dem Beifahrersitz begleitete, stoppten ihren Wagen, um in der Konditorei einzukaufen. Daraufhin eilte der 24-Jährige zu seinem „Verfolger“ – dann eskalierte die Situation.