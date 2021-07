„Road Rage“ eskaliert : Mann muss vor Bäckerei reanimiert werden

Eschweiler Ein lebensgefährlicher Streit wurde am Samstag zwischen zwei Eschweiler Autofahrern ausgetragen. Ein 72 Jahre alter Mann wurde niedergeschlagen und schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 8.15 Uhr befuhren eine 25-jährige Fahrzeugführerin und ihr 24-jähriger Beifahrer die Quellstraße in Eschweiler. Dabei fühlten sie sich durch den nachfolgenden Wagen eines 54-Jährigen bedrängt.

Sie hielten daher in Höhe einer Bäckerei an. Auch der besagte 54-jährige und sein 72-jähriger Vater, der ihn auf dem Beifahrersitz begleitete, stoppten ihren Wagen, um in der Konditorei einzukaufen. Diese Gelegenheit nutzte der 24-Jährige und eilte zu seinem Verfolger – dabei eskalierte die Situation.