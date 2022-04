Polizei im Einsatz : Mann mit Speer bedroht Passanten in Eschweiler

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Einsatz in Eschweiler-Bergrath gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Eschweiler Mit einem selbstgebastelten Speer hat ein Mann Passanten im Eschweiler Stadtteil Bergrath bedroht. Eine Anwohnerin hat besonders mutig reagiert.

Mehrere besorgte Bürger aus Bergrath riefen am Donnerstag den Polizeinotruf. Ein offenkundig verwirrter Mann bedrohte gegen 14.30 Uhr mit einem selbstgebastelten Speer wahllos Passanten. In der Nähe des Bergrather Sportplatzes konnten die hinzugerufenen Polizisten dann einen 53-jährigen Eschweiler aufgreifen. Dieser hatte ein Messer an die Spitze eines Stocks befestigt und damit Fußgänger in Angst und Schrecken versetzt.