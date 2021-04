Kostenpflichtiger Inhalt: Einsatz an der Villa Faensen : Mann erleidet bei einem Feuer schwere Brandverletzungen

Großeinsatz an der Marienstraße: In der öffentlichen Toilette im Kellerbereich der Villa Faensen hat ein Feuer einen Mann schwer verletzt. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Ein Mitarbeiter der Villa Faensen hat am Donnerstag Brandgeruch bemerkt und in der öffentlichen Toilette einen Mann in den Flammen liegend vorgefunden. Die Brandursache ist bislang unklar.