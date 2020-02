Waffenarsenal gefunden : Mann bedroht Freundin und schießt in Couch

Eschweiler Ein 53-Jähriger aus Eschweiler wurde nach der Androhung von Straftaten und einer schnellen Fahndung festgenommen. In seiner Wohnung fand die Polizei viele Waffen, darunter auch Weltkriegswaffen.

Bereits am 12. Februar hatte der 53-Jährige seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in der Brigidastraße bedroht und selbst weitere Straftaten bei der Polizei angekündigt. Eine großanberaumte Fahndung führte die Beamten schnell zu dem Mann. Er konnte in der Straße Am Hagelkreuz widerstandslos festgenommen werden.