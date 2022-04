Größerer Polizeieinsatz : Mann bedroht Bewohner auf der Indestraße mit Machete

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Montagabend auf der Eschweiler Indestraße vor Ort. Foto: MHA/Christian Ebener

Eschweiler Die Eschweiler Indestraße war am Montagabend aufgrund eines mehrstündigen Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt. Ein Mann hatte mehrere Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft mit einer Machete bedroht – und wurde festgenommen.

Ein größerer Polizeieinsatz sorgte am Montagabend in Eschweiler für Aufregung. Auf Höhe der Kreuzung Indestraße/Steinstraße umstellten Einsatzkräfte der Polizei am späten Nachmittag einen der größeren Wohnblocks.