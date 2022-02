Beseitigung der Hochwasserfolgen : Leonhardt und Haas schreiben offenen Brief an WVER

Auch sieben Monate nach dem Hochwasser sind die Schäden in Flussnähe an vielen Stellen noch nicht beseitigt. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler/Stolberg Die Bürgermeister von Eschweiler und Stolberg fordern in einem offenen Brief an den Vorstand des Wasserverbands Eifel-Rur, Joachim Reichert, eine schnellere Beseitigung der Hochwasserschäden an Vicht und Inde. Dazu bieten sie ihre Unterstützung an.