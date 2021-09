Polizei ermittelt : Lebensgefährlich verletzter Radfahrer liegt auf Straße

Ein schwer verletzter Radfahrer ist am Dienstagabend in Dürwiß gefunden worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eschweiler Der Fall eines lebensgefährlich verletzten Fahrradfahrers beschäftigt die Polizei in Eschweiler. Der Mann war am Dienstagabend in Dürwiß von Passanten gefunden worden.

Der Schwerverletzte lag in der Hans-Böckler-Straße, wo gegen 22.15 Uhr die Zeugen Polizei und Rettungsdienst riefen. Ein Notarzt brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben bislang lediglich, dass der Mann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dadurch gestürzt ist. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu.