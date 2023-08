Verstopfte Kanäle in Eschweiler : Laub und Schmutz, aber Bauschutt und Beton sind das Problem

Der Baubetriebshof reinigt die insgesamt 7500 Senken (Kanaleinläufe) in Eschweiler drei Mal im Jahr. Manche Senken würden aber auch wöchentlich gesäubert. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Nach Starkregen sind vielerorts Straßen in Eschweiler geflutet. Besonders dort, wo viel Grün und Gefälle ist. Der Baubetriebshof reinigt dreimal jährlich insgesamt 7500 Kanaleinläufe und darüber hinaus wöchentlich bekannte Hot Spots.

Von Irmgard Röhseler

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass bei intensivem und langanhaltenden Starkregen innerhalb weniger Minuten einige Straßen in Eschweiler geflutet sind. Besonders die von der Flutkatastrophe betroffenen Bürger überkommt ein mulmiges Gefühl, wenn Unwetter drohen, berichten sie. „Das Hochwasser im Jahr 2021 ist direkt wieder präsent, wenn es in Strömen gießt und das Wasser knöchelhoch in den Straßen steht“, wandten sich einige von ihnen nun an unsere Zeitung: „Wie kann es sein, dass das Wasser nicht abläuft? Warum werden die Kanaleinläufe nicht vor Unwettern vorsorglich von Laub und Schmutz befreit? Wie lässt sich das Risiko von Überschwemmungen reduzieren?“

Achim Vogelheim von der Stadt Eschweiler kann diese Fragen beantworten. Der Leiter des Amtes für Tiefbau, Grünflächen und Baubetriebshof erklärt, dass die insgesamt 7500 Senken (Kanaleinläufe) in Eschweiler in einem vorgegebenen Turnus drei Mal im Jahr gereinigt werden. „Unsere dafür zuständige Besatzung ist ein Drittel des Jahres nur damit beschäftigt, regelmäßig die Kanaleinläufe zu säubern. Natürlich gibt es auch Sondersenken, die wöchentlich angefahren werden, wie beispielsweise an der Waldschule, die direkt in der Nähe des Friedhofes liegt. Hier sammelt sich immer sehr viel Grün in den Senken.“ Erfahrungsgemäß würden gerade dort, wo es viel Grün gibt (z. B. im und am Wald und an Friedhöfen) und an Straßen mit großem Gefälle die Schmutzeimer schneller voll sein.

„Die Baubetriebshof-Mitarbeiter können mit einem Spiegel die Kanaleinläufe kontrollieren und sehen, wie viel Laub und Schmutz sich in den Gullys befindet. Spätestens dann, wenn der Behälter bis zu zwei Drittel gefüllt ist, wird es Zeit, ihn zu leeren“, so Vogelheim weiter.

„Wir beobachten seit einiger Zeit, dass dort, wo Glasfaserrohre verlegt werden, wie auf der Bergrather Straße und in Weisweiler, immer wieder Bauschutt und Kies in den Senken-Eimern gefunden wird. Auch in der Moltkestraße haben wir schon mehrfach die Sinkeimer in den Kanaleinläufen austauschen müssen, weil hier immer noch viel Bauschutt und Beton hineingelangen.“ Und da die Eimer Schlitze haben, fließe der Beton durch und binde im Kanal ab. „Zurzeit haben wir einen sehr hohen Eimerverbrauch, weil wir diese immer wieder austauschen müssen“, sagt der Amtsleiter.

„Relikte von der Flut können Schutt und Beton jedoch nicht mehr sein, weil die Kanäle mehrfach gespült wurden“, unterstreicht Baubetriebshofleiter Hans-Peter Greven im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein Problem sei aber auch, so Achim Vogelheim, dass auf oder vor und hinter den Kanaleinläufen abgestellte Fahrzeuge eine Reinigung oft verhindern würden. „Unsere Mitarbeiter sind mit einem Fahrzeug unterwegs, das mit einem Schwenkarm den 25 Kilogramm schweren Gullideckel anhebt, dann den Eimer raushievt und den Schmutz auskippt“, erklärt er.

Nach einem heftigen Regenguss stand das Wasser auf der Moltkestraße fast bis zur Bordsteinkante. Hier würde immer noch Bauschutt und Beton in den Kanal gelangen, die die Einläufe verstopfen. Foto: Irmgard Röhseler

„Da wir leider noch nicht über ein Fahrzeug mit GPS verfügen, muss sich die Besatzung selbst merken oder schriftlich erfassen, wo und wann gereinigt werden muss. Das bleibt den erfahrenen Kollegen aber selbst überlassen, denn sie haben den Ablauf und die markanten Stellen im Blick. Und sollte es doch mal pressieren, dass ein Kanaleinlauf verstopft ist, sollten Bürger Kontakt zum Ordnungsamt aufnehmen.“ Dann würde die Stadt diese Stellen entweder frühmorgens anfahren, wenn noch nicht so viele Fahrzeuge dort parken oder für einen gewissen Zeitraum ein Parkverbot einrichten, um die Kanaleinläufe reinigen zu können.

„In meiner Wahrnehmung waren das nach dem Starkregen nasse Straßen, da darf das Wasser auch mal bis zum Bordstein stehen“, möchte Vogelheim die besorgten Bürger beruhigen. „Die Wasserwelle, die uns 2021 erreichte, hatte nichts mit dem Niederschlag in Eschweiler zu tun.“