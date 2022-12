Rechtswidrige Baugenehmigungen : Land NRW greift bei der Stadt Eschweiler rigoros durch

Eschweiler Die rechtswidrigen Baugenehmigungen für das Rathausquartier und die Notunterkünfte an der Hüttenstraße haben für die Stadt Eschweiler schwerwiegende Konsequenzen. Das hat das Land NRW jetzt in einem Erlass festgelegt.

Man könnte sagen, dass das Land NRW die Stadt Eschweiler an die kurze Leine nimmt – und zwar an die ganz kurze. Weniger bildhaft formuliert dürfte der Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen sein, der zum 1. Januar 2023 greift und für die Stadt schwerwiegende Konsequenzen hat. Denn zukünftig muss die Eschweiler Verwaltung der Städteregion Aachen als zuständige Aufsichtsbehörde sämtliche Bauvorhaben, für die Befreiungen von bestehenden Bauplänen erforderlich sind, vorab zur Überprüfung vorlegen.

Damit zieht das Landesbauministerium die Konsequenzen aus rechtswidrig erteilten Baugenehmigungen für das Rathausquartier sowie die Notunterkünfte an der Hüttenstraße. In beiden Fällen, so hatten Land und Städteregion übereinstimmend festgestellt, waren im Zuge der Baugenehmigungen Befreiungen, also Ausnahmegenehmigungen, in einem nicht erlaubten Ausmaß erteilt und damit gegen die Grundzüge des jeweils geltenden Bebauungsplanes verstoßen worden.