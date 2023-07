Ministerin Ina Scharrenbach zu Besuch : Land fördert die „Soziale Stadt Eschweiler-West“ mit 1,4 Millionen Euro

Im Rahmen von „Soziale Stadt West“ sollen der Vorplatz von St. Marien und die sich anschließende Mittelstraße aufgewertet werden. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Ministerin Ina Scharrenbach überreicht am Mittwoch in Eschweiler einen Förderbescheid. Anschließend informiert sie sich bei einem Rundgang über den Stand des Wiederaufbaus.

„Ich komme immer gern nach Eschweiler“, sagt Ina Scharrenbach, auch wenn die Anlässe dazu, in Folge der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021, in letzter Zeit nicht immer die erfreulichsten waren. Dieser ist es: Die NRW-Landesministerin (CDU) für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung kommt an diesem Mittwoch nicht mit leeren Händen, sondern einem kleinen „Überraschungspaket“, wie sie es formuliert. Inhalt: 1,453 Millionen Euro und der dazu gehörige „Förderbescheid für die Aufwertung des Wohnumfeldes Mittelstraße“, inklusive Vorplatz der Kirche St. Marien.

Die Bezeichnung des Förderbescheides ist allerdings ein wenig irreführend und sorgt auch in der Verwaltung anfänglich für leichtes Kopfzerbrechen. Mittelstraße und Kirchenvorplatz sind nämlich nur ein Unterpunkt im Rahmen des Förderprojekts „Soziale Stadt Eschweiler-West“. Dazu gehören im Weiteren auch etwa die Wohnumfeldverbesserung im Bereich Vulligstraße und das geplante Freizeitgelände in Verlängerung des Skaterparks an der Indestraße, das eine eigene Zuwegung bekommen soll. Zurzeit steht die Stadt Eschweiler in entsprechenden Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer.

„Dickster“ Punkt ist die Einrichtung und Etablierung eines Quartiersmanagements. Trotz anders lautender Bezeichnung des Bescheides sind alle diese Maßnahmen im aktuellen Bescheid mit inbegriffen, so ist von Seiten der Stadtverwaltung am Rande des Besuches zu hören. Diese hatte dem Vernehmen nach allerdings sogar rund 1,9 Millionen Euro in Düsseldorf beantragt. Ganz so viel hat die Ministerin bei ihrem kurzfristig angesetzten Besuch dann nicht im Gepäck.

Das Quartiersmanagement hatte die Stadt auch schon vor der Flut fest im Blick und sogar schon ein Ladenlokal für ein Quartiersbüro ausgeguckt. Doch dann kam die verheerende Flut. Gerade für dieses Projekt freuen sich Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) – die extra ihren Urlaub unterbrochen und nach Eschweiler gekommen ist, um den Bescheid in Empfang zu nehmen – und der Technische Beigeordnete Hermann Gödde. „Mit der bewilligten Förderung können wir nicht nur ein Büro einrichten, sondern auch Personal für fünf Jahre finanzieren“, zeigt sich Gödde sehr zufrieden.

Die Mittelstraße wird – gesehen aus Richtung Kirche – auf der rechten Seite mit einer Baumreihe aufgewertet. Eine Allee kommt nicht in Frage, weil auf der gegenüberliegenden Seite unterirdisch wohl sehr viele Leitungen verlegt sind. Auch der Vorplatz von St. Marien zur Mittelstraße hin soll aufgehübscht werden und mehr Aufenthaltsqualität bekommen – zum Beispiel mit Ruhebänken.

Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (r.) quittiert Ministerin Ina Scharrenbach vor der Kirche St. Marien den Erhalt des Förderbescheids. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

„Ich schaue mir die Dinge gerne selbst vor Ort an“, erklärt Ina Scharrenbach. „Und ich finde, es ist absolut das Geld wert, so einen Platz wie diesen wieder in Wert zu setzen“, so die Ministerin weiter. In diesem Zusammenhang lobt Hermann Gödde auch die Anwohner, die sich, gleichwohl „nur“ Mieter, bei Infoveranstaltungen stets sehr engagiert eingesetzt hätten.

Einmal in Eschweiler, nutzt Ina Scharrenbach die Gelegenheit, um nach der Überreichung des Förderbescheids gemeinsam mit der Verwaltungsspitze zu Fuß noch eine kleine Tour durch die Innenstadt zu unternehmen. Dabei nimmt sie vor allem den Stand des Wiederaufbaus nach der Flut und der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Neustraße unter die Lupe. Stationen sind aber auch der Herrenausstatter Ostländer, der nach dem Hochwasser am 18. November 2021 als erster Einzelhändler wieder seinen Laden geöffnet hatte.