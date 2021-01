Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Lage in den Krankenhäusern ist angespannt, aber stabil

Im St.-Antonius-Hospital wartet man auf die Lieferung der Impfdosen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler/Stolberg Die Corona-Zahlen in Eschweiler und Stolberg sind in den vergangenen Tagen leicht rückläufig. Wie wirkt sich das auf die Situation in den Krankenhäusern aus? Die Verantwortlichen des St.-Antonius-Hospitals und des Bethlehem Gesundheitszentrums geben ein Update.