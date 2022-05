Nach der Hochwasserkatastrophe : Anfang Juni kehren die ersten Schüler zurück

Vor den Sommerferien können nach Angaben der Stadt Teile der Adam-Ries-Schule (unser Bild) wieder bezogen werden. Für die übrigen Schüler soll es zum Start des neuen Schuljahres Containerklassen auf dem Gelände des Berufskollegs geben. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Nach der verheerenden Flut am 14. und 15. Juni 2021 sind die Schäden immer noch immens. Das gilt auch für die Schulen in Eschweiler, wie der Politik jetzt in der Sitzung des Stadtrates vor Augen geführt worden ist.