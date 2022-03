Umfangreiche Sanierung : Kreuzung in Dürwiß wegen Gasleck länger gesperrt

Kreuzung in Dürwiß wegen Gasleck länger gesperrt

Update Eschweiler Bei einer Routineuntersuchung des Versorgers ist in Dürwiß ein Gasleck festgestellt worden. Die Arbeiten werden dauern, der Bereich bleibt gesperrt.

Das Gasleck war am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Gasthausstraße Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Heinrich-Heine-Straße festgestellt worden. Die Arbeiten zur Behebung des Schadens sind umfangreich. Die Tiefbauarbeiten sollen laut Regionetz GmbH am Mittwoch und Donnerstag stattfinden, anschließend soll am Wochenende das gesamte schadhafte Leitungsstück ausgetauscht werden.