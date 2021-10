Großeinsatz der Feuerwehr : Kraftwerk Weisweiler nach Feuer wieder vollständig am Netz

Am Abend waren über dem Kraftwerk Rauchwolken zu sehen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Eschweiler Am Donnerstagabend kam es am Kraftwerk Weisweiler zu einem Feuer und einer Verpuffung in zwei verschiedenen Blocks. Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz.