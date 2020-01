Kostenpflichtiger Inhalt: Kohleausstieg : Kraftwerk Weisweiler geht bis 2029 vom Netz

Die Tage der „Wolkenfabrik“ sind gezählt: Das alte Braunkohlekraftwerk in Weisweiler soll nach der Einigung von Bund und Ländern zum Kohleausstieg bald vom Netz gehen. Foto: dpa/Oliver Berg

Eschweiler Ab April 2022 werden in Weisweiler die Braunkohlemeiler aus den 60er und 70er Jahren innerhalb von sieben Jahren abgeschaltet. Das Ende kommt also ein Jahr früher als geplant. Gespräche mit den Mitarbeitern beginnen am Montag.