Im Flutgebiet : Kostenfreie Abfuhr von Hochwassersperrmüll verlängert

Eschweiler/Stolberg Die Stadtverwaltungen Eschweiler und Stolberg haben die kostenfreie Abfuhr des mit dem Hochwasser im Zusammenhang stehenden Sperrmülls und Bauschutts erneut verlängert.

Die Anwohner sowie Kleingewerbetreibende in den vom Hochwasser betroffenen Straßenzügen in Eschweiler und Stolberg haben bis einschließlich 30. November die Möglichkeit, ihren Hochwassersperrmüll sowie den im Rahmen der Trockenlegung der Häuser anfallenden Bauschutt von den Städten abholen zu lassen. Nicht zum Bauschutt gehören etwa Fenster oder Fußbodenheizungen sowie Schadstoffe wie Farben und Lacke. Sie müssen eigenverantwortlich entsorgt werden.

In Stolberg kann der Hochwassermüll in den Überschwemmungsgebieten bis zum 30. November an den Straßenrand gestellt werden und wird von der Stadt kostenfrei nach und nach abgefahren. Es sei unbedingt darauf zu achten, den Müll ohne Gefährdung für Fußgänger, Radfahrer und Pkw an der Straße zu lagern, so die Stadt. Darüber hinaus wird stichprobenartig kontrolliert, dass es sich bei dem Müll auch tatsächlich um Hochwassermüll handelt.