Konzert auf dem „Eschweiler Music Festival“ : Philipp Poisel, der übermütige Breakdancer

Eschweiler Liedermacher Philipp Poisel tritt im Rahmen des „Eschweiler Music Festivals“ auf. Rund 1000 Besucher wollen ihn sehen und hören, und sie erleben ein entspanntes Sommerkonzert.

Schon um 10 Uhr am Morgen ist er da, schaut sich den Markt an, die Bühne, auf der er am Abend spielen wird. Philipp Poisel ist ein entspannter Typ. Und es wird ein entspanntes Sommerkonzert. Rund 1000 Zuhörer kommen zum Auftritt im Rahmen des „Eschweiler Music Festivals“. Es wäre noch Platz für ein paar mehr da. Der 40-Jährige hätte es verdient, er hat aber auch so Spaß. So viel, dass er sich als übermütiger Breakdancer versucht.