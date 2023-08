Kommentar zu den Polizeikontrollen in Eschweiler : Gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht

Gut gemeint, aber nicht gut gemacht: Pressewirksame Kontrollen erhöhen das Sicherheitsgefühl wohl kaum. Foto: MHA/Sonja Essers

Meinung Eschweiler Mehr Polizeipräsenz ist gut. Doch diese kann nicht nur Sicherheit, sondern auch Angst hervorrufen – vor allem in einer von Katastrophen gebeutelten Innenstadt wie Eschweiler.

Dirk Weinspach hätte einfach sagen können: „Eine rund um die Uhr besetzte Wache wird es in Eschweiler nicht geben.“ Hat er aber nicht. Stattdessen hat der Aachener Polizeipräsident das Thema am Rande der gemeinsamen Kontrollen mit Ordnungsamt und Zoll am vergangenen Freitag in Eschweiler so kommentiert: „Sicherheit entsteht nicht durch eine rund um die Uhr besetzte Wache.“ Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Sätze nicht wirklich voneinander. Und mit seiner Aussage hat Dirk Weinspach in gewisser Weise sogar recht.

Das Streben nach Sicherheit gehört seit jeher zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Es gibt allerdings ein Problem: Statistiken erfassen zwar Straftaten, doch Unsicherheit und Angst erfassen sie nicht. Dabei ist gerade Sicherheit ein sehr subjektives Empfinden.

Im November 2022 hat das Bundeskriminalamt die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sich ausschließlich damit beschäftigt, wo sich Menschen in Deutschland unsicher und wovon sie sich bedroht fühlen. Dabei kam heraus, dass vor allem Frauen nachts allein in Bus und U-Bahn kein gutes Gefühl haben und einen großen Bogen um dunkle Parks oder Plätze machen.

Warum ist das so? Dahinter steckt ganz klar die Angst davor, im Notfall nicht gehört zu werden, keine Hilfe zu bekommen. Allein zu sein. Nicht umsonst werden Angebote wie das sogenannte Heimwegtelefon immer häufiger genutzt. Am anderen Ende der Leitung ist jemand, der im schlimmsten Fall weiß, wo man ist und Hilfe schicken kann.

Dirk Weinspach hat also recht, wenn er sagt, dass die Polizei präsent und unterwegs sein muss. Dennoch sollte kritisch hinterfragt werden, ob pressewirksame Termine wie der am vergangenen Freitag der richtige Weg sind. Den Fokus dabei fast ausschließlich auf Shisha-Bars zu legen und diese damit unter Generalverdacht zu stellen, ist definitiv zu kurz gedacht. 1993 gab es davon in der Eschweiler Fußgängerzone (Englerth-, Graben- und Neustraße) keine einzige. Heute, 30 Jahre später, ist es eine.