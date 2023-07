Zusammenarbeit mit der AfD : Klare Absage an Friedrich Merz aus Eschweiler und Stolberg

Eschweiler/Stolberg In Eschweiler und Stolberg soll es auch in Zukunft keine Kooperation mit der AfD geben. Daran lassen die beiden CDU-Vorsitzenden Jochen Emonds und Thomas Schlenter auf Anfrage unserer Zeitung keinen Zweifel.

Die Aufmerksamkeit ist Friedrich Merz nach seinem Fernsehinterview vom Sonntag sicher – auch in Eschweiler und Stolberg . Allerdings stößt der Vorschlag des CDU-Bundesvorsitzenden, eine Zusammenarbeit mit der „Alternative für Deutschland“ (AfD) auf kommunaler Ebene nicht mehr grundsätzlich auszuschließen, auf wenig Gegenliebe. Mehr noch: Die Verantwortlichen in den beiden Städten erteilen solchen Überlegungen eine klare Absage.

In Stolberg gebe es jedenfalls keinerlei Kooperation mit dem AfD-Einzelratsmitglied Hans Wolf. Und auch die Abstimmungen mit der Fraktion „Mein Stolberg“, deren Mitglieder bei der Kommunalwahl im September 2020 zunächst für die AfD kandidiert hatten und nach dem Einzug in den Stadrat aus dieser ausgetreten waren, um eine eigene Fraktion zu gründen, beschränken sich laut Emonds im Wesentlichen auf die Runde der Fraktionsvorsitzenden.

„Auf Einladung von Bürgermeister Patrick Haas stimmt man sich dort im Sinne einer möglichst großen Einigkeit über Dinge ab." In diesem Kreis sei „Mein Stolberg“ somit durchaus in gewisser Weise eingebunden. Auch finde darüber ein Austausch mit der Verwaltung statt. „Ansonsten gibt es von uns und auch allen anderen Ratsfraktionen aus aber keine Besprechungen und keine Zusammenarbeit im Vorfeld von Entscheidungen mit ‚Mein Stolberg‘.“

Ein Pendant zu „Mein Stolberg“ gibt es in Eschweiler nicht, sehr wohl aber mit Michael Winterich und Elisabeth Upadek zwei Ratsvertreter der AfD. Mit diesen werde es auch in Zukunft keine Kooperation geben, stellt Thomas Schlenter klar und betont: „Wir sind seit jeher rechts klar.“

Den verbalen Vorstoß von CDU-Chef Friedrich Merz möchte Schlenter nicht überbewerten. „Er hat sich unglücklich ausgedrückt und heute das, was er gestern gesagt hat, schon wieder relativiert.“ In der Tat hatte der Bundesvorsitzende am Montag unter anderem via Twitter erklärt, dass das auf dem Bundesparteitag beschlossene „Kooperationsverbot“ auch in Zukunft uneingeschränkt gelten solle. Wörtlich sagte er: „Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben."