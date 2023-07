Baumaßnahmen in Eschweiler : Brückenarbeiten bringen Bahnverkehr zwischen Aachen und Düren zum Erliegen

Ärger um Baustelle in Eschweiler : Einige Lösungen, aber auch viel Frust bei Anwohnern der Heisterner Straße Am Mittwochabend sind rund 50 Anwohner zu einer Informationsveranstaltung für die Baumaßnahme an der Heisterner Straße gekommen. Am Ende gab es nicht nur zufriedene Gesichter.