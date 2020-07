Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval und Corona : Kein Karnevalsprinz in der kommenden Session

In der kommenden Session wird es in Eschweiler keinen Karnevalsprinzen geben. Foto: MHA/Sarah-Lena Gombert

Eschweiler Jetzt ist es amtlich: Das Coronavirus hat erste Auswirkungen auf die kommende Karnevalssession in Eschweiler. In der Indestadt wird es 2020/2021 keinen Karnevalsprinzen und keinen Zeremonienmeister geben. Das hat das Karnevals-Komitee der Stadt am Freitagmorgen bekannt gegeben.