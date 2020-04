Kleinkunst im Auto : Kasalla rockt die Drieschplatz-Bühne

Eschweiler Die Veranstaltungsreihe Kleinkunst im Auto geht in die Verlängerung – und zwar mit besonderen Künstlern. Am Samstag rockt die kölsche Band Kasalla die Drieschplatz-Bühne.

Die Veranstalter von der Kleinkunstinitiative Talbahnhof und Pro Event Veranstaltungstechnik haben nun noch eine weitere Woche auf die Beine gestellt. Am Freitag, 8. Mai, ist Tahnee mit ihrem Programm „Vulvarine on the road“ in Eschweiler zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.