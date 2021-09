Sitzung des Karnevalskomitees : Fastelovendsjecke in Eschweiler dürfen auf Session hoffen

Absprachen mit den Ordnungsbehörden sind natürlich notwendig, aber grundsätzlich sollen Karnevalsumzüge während der Session 2021/2022 stattfinden. Foto: Andreas Röchter

Eschweiler Gute Nachrichten für die Eschweiler Karnevalsbegeisterten: Die Session soll so normal wie möglich stattfinden, teilt das Karnevalskomitee nach einer Beratung mit allen Gesellschaften mit. Präsident Norbert Weiland äußerte sich dazu, was geplant und was noch unklar ist.