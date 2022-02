Alternativer Rosenmontagszug : „Kamelle-Drive-in“ sorgt für viel Verkehr rund um Eschweiler

Beim „Kamelle-Drive-in“ in Weisweiler sind Hunderte Jecke mit Leckereien versorgt worden. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Beim alternativen Rosenmontagszug in Eschweiler verteilen Karnevalisten Kamelle an Besucher – allerdings in ihren Autos, was für volle Straßen sorgt.