Auf der Pumpe : Junge Frau wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Marcel Kusch

Eine junge Frau ist am Sonntag in Eschweiler von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Sonntag ist im Eschweiler Stadtteil Pumpe-Stich eine Frau von einem Auto erfasst worden. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 19.10 Uhr eine 76-jährige Eschweilerin in ihrem Auto auf der Pumpe in Richtung Eschweiler unterwegs gewesen. Als sie sich etwa in Höhe der Barbarastraße befand, versuchte eine 19-Jährige den Angaben nach, die Straße von links nach rechts zu überqueren.