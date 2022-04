Die Anlieferung der tonnenschweren Elemente für die Interimsradiologie am St.-Antonius-Hospital ist erfolgt. In den Modulen werden in Kürze ein neuer Magnetresonanztomograph (MRT) und ein Computertomograph (CT) des SAH-Kooperationspartners Med360° untergebracht sein. Foto: Irmgard Röhseler