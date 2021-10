Drei Unfälle : Insgesamt sieben Verletzte bei Kollisionen in Eschweiler

Bei einem Unfall auf der Bergrather Straße/Ecke Kaiserstraße sind am frühen Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Foto: Axel Johnen

Update Eschweiler Insgesamt sieben Menschen sind am Wochenende bei drei Unfällen in Eschweiler verletzt worden. Ursache war jeweils die Kollision von Fahrzeugen an Kreuzungen.