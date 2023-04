Familie aus Eschweiler berichtet : In höchster Not muss auf die Akutpflegefamilie Verlass sein

Ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit im Haus von Familie Schüller. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Wenn Kinder in Not geraten, wird der Pflegekinderdienst aktiv. Dieser stützt sich in Eschweiler auf ein Netzwerk von Pflegefamilien. Die Schüllers gehören dazu und berichten unserer Zeitung von ihren Erfahrungen.

Das riesige eingerahmte Foto, das im Wohnzimmer der Familie Schüller hängt, vermittelt dem Besucher auf den ersten Blick einen Eindruck davon, mit wem er es zu tun hat. Die Schüllers, deren richtiger Name an dieser Stelle aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht genannt werden soll, sind eine sechsköpfige Familie aus Eschweiler, die in einem schönen Einfamilienhaus am Rande der Innenstadt wohnen.

Renate und Axel Schüller würden das sofort unterschreiben, auch wenn die Situation im Grunde so unvollständig beschrieben ist. Denn nur zwei der vier Kinder, die mit ihnen unter einem Dach leben, sind ihre leiblichen: die mittlerweile erwachsenen Töchter Jana (22) und Pia (20). Saskia (15) und Stefanie (3) hingegen sind „nur“ Dauerpflegekinder. „Aber für uns sind sie längst wie eigene Kinder“, betont Renate Schüller.

Die Geschichte der Familie ist eng verbunden mit dem Pflegekinderdienst der Stadt Eschweiler. Dieser bietet für die Betreuung von jungen Kindern, die in eine Krisensituation geraten sind, unterschiedliche Formen der Hilfe und der Betreuung an. Daran beteiligen sich die Schüllers schon seit vielen Jahren – zunächst als Dauerpflegestelle, dann zusätzlich als Bereitschaftspflegefamilie und seit einiger Zeit nun auch noch in der Akutversorgung.

Info Das Betreuungssystem der Stadt Eschweiler Die familiäre Bereitschaftsbetreuung und die Akutbetreuung sind im Jugendamt der Stadt Eschweiler dem Pflegekinderdienst zugeordnet. „Sie sind in den möglichen Unterbringungsformen der stationären Erziehungshilfe bedeutsame Bestandteile“, betont Annegret Goebbels-Roob. Bei Kindern bis zu einem Alter von zehn Jahren versuche das Jugendamt die Unterbringung in einem Heim zu vermeiden, so die Diplom-Pädagogin. Das sei grundsätzlich auch das Ziel für die darüber liegenden Altersklassen, aber: „Für Ältere ist es in der Regel sehr schwer, einen Platz in einer Familie zu finden.“ Ziel der Bereitschaftspflege sei es, dem Kind in einer Krisensituation ein verlässliches und geregeltes Umfeld und damit eine „Kontinuitätssicherung“ zu bieten. „Das kann vor allem ein tragendes Familiensystem gewährleisten“, erklärt Annegret Goebbels-Roob. Während des dortigen Aufenthaltes, der möglichst kurz gehalten wird, sollen die Perspektiven für das Kind und die möglichen Übergänge geklärt werden – vorzugsweise zurück zu den Eltern beziehungsweise zu Mutter oder Vater oder aber in eine familiäre Dauerpflege. Die Akutbetreuung ist ein Notfallsystem, das der Bewältigung von unmittelbaren Krisensituationen dient und für kurze Zeit eine altersgerechte Versorgung und einen Schutzraum bietet. Die Intervention ist zeitlich eng begrenzt auf maximal zwei Wochen. Danach folgt der Übergang in eine reguläre Bereitschaftspflegefamilie.

Die Gründe dafür waren zunächst ganz persönliche. „Wir wollten immer viele Kinder haben“, erzählt Renate Schüller. „Am Anfang haben wir daran gedacht, Kinder zu adoptieren“. Aber weil es in ihrem Viertel bereits mehrere Pflegefamilien gegeben habe, hätten ihr Mann und sie letztlich den Entschluss gefasst, sich von der Stadt dahin gehend beraten zu lassen.

An diesem Punkt kam der Zufall ins Spiel. Denn just am Abend des Tages, an dem sich das Ehepaar im Jugendamt eingefunden hatte, begann ein Kurs zur Ausbildung von Pflegeeltern. „Wir haben uns dann angemeldet und sind hingegangen“, berichtet Renate Schüller von einem spontanen Entschluss mit weitreichenden Folgen.

15 Jahre ist es inzwischen her, dass die Familie ihr erstes Dauerpflegekind aufgenommen hat. Saskia war damals drei Monate alt. „Es handelte sich um eine klassische Notsituation“, erinnert sich Annegret Goebbels-Roob vom städtischen Pflegekinderdienst. Saskia sei die Tochter einer Drogenabhängigen gewesen. „Die Mutter sagte uns, dass sie mit der Situation überfordert sei und es nicht mehr schaffe, sich um ihr Kind zu kümmern“, erzählt die Diplom-Pädagogin. Das Jugendamt erkannte akuten Handlungsbedarf und wurde sofort aktiv.

Die Unterbringung in einer stationären Einrichtung kam nicht in Frage. „Bei Kindern unter drei Jahren ist das Schichtsystem einer Heimunterbringung nicht gut geeignet“, betont Goebbels-Roob. Stattdessen werde für die Zeit, in der es Klärungsbedarf zur Zukunft des Kindes gibt, eine familiäre Bereitschaftsbetreuung gesucht. „Grundsätzlich ist die Rückführung zur Herkunft das erklärte Ziel. Funktioniert das aber am Ende nicht, dann bemühen wir uns um einen möglich raschen Übergang von der Bereitschaftspflegestelle in eine Dauerpflegefamilie“, beschreibt Annegret Goebbels-Roob den üblichen Ablauf.

Für Saskia wurden die Schüllers zu ihrer Dauerpflegefamilie. Und dabei sollte es nicht bleiben: Drei Jahre später nämlich entschied sich die Familie, noch mehr Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen – als Bereitschaftspflegestelle. „Prinzipiell gibt es ja viel zu wenig Eltern, die das machen“, nennt Renate Schüller einen der wesentlichen Gründe für die gemeinsame Entscheidung. Die eigenen Töchter Jana und Pia seien in den Abwägungs- und Entscheidungsprozess – natürlich – einbezogen worden.

Sieben Bereitschaftspflegen haben die Schüllers seitdem übernommen. „Mit sehr unterschiedlicher Länge und auch sehr unterschiedlichen Voraussetzungen“, blickt Renate Schüller zurück. Der letzte Fall habe die Familie dann aber überfordert. „Wir hatten eine Bereitschaftspflege für zehn Monate.“ Und in diesen zehn Monaten habe das aufgenommene Kind fast nur geschrien. „Das konnten wir dann auch mit unserer ausgeprägten Harmonie auf Dauer nicht mehr auffangen“, räumt Renate Schüller ein. „Wir mussten ja auch an die drei Kinder denken, die schon da waren.“

Pflegeeltern werden benötigt, wenn Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können. Foto: dpa-tmn/Peter Kneffel

Deshalb verordnete sich die Familie 2013 eine Auszeit, die letztlich fünf Jahre dauern sollte. 2018 nahmen die Schüllers ihren Bereitschaftspflegedienst dann wieder auf. Und nicht nur das: Mit der Rückkehr haben sich die Schüllers auch noch zur sogenannten akuten familiären Bereitschaftsbetreuung bereit erklärt.

„Ergänzend zur regulären Familienbetreuung gibt es ein System der Akut-Versorgung“, erläutert Annegret Goebbels-Roob. „Konzeptionell sind dies ‚Stand-by-Familien‘, die einen wöchentlichen Bereitschaftsdienst übernehmen, im Bedarfsfall rund um die Uhr Säuglinge und Kleinkinder aufnehmen und die Bereitstellung einer altersgerechten Versorgung und eines Schutzraumes gewährleisten“, erläutert sie das Prinzip. Diese Art des Bereitschaftsdienstes diene der unmittelbaren Krisenintervention und sei zeitlich eng begrenzt – auf maximal zwei Wochen. „Klärungsprozesse zur weiteren Hilfeplanung eines Kindes finden hier nicht statt.“ Diese müssten dann nach dem Übergang in eine reguläre Bereitschaftspflege geschehen.

Die Schüllers haben in erster Linie während der Schulferien Bereitschaftsdienst. „Immer dann, wenn wir nicht weg sind“, sagt Renate Schüller. 80 Prozent der Pflegefamilien seien in den Schulferien in Urlaub. „Und die Schulen, der offene Ganztag und die Kitas sind dann geschlossen.“ Entsprechend schwierig sei es in diesen Phasen, eine akute Versorgung sicherzustellen, stellt Annegret Goebbels-Roob fest. Deshalb sei die Stadt froh, dass es Familien wie die Schüllers gebe. „Das funktioniert in etwa wie die Notaufnahme im Krankenhaus“, stellt die städtische Mitarbeiterin einen Vergleich an.

Info Zahlen und Fakten Nach Angaben des Jugendamtes gibt es in Eschweiler derzeit 110 Pflegekinder. Von ihnen sind 69 Dauerpflegekinder, 16 in der Bereitschaftspflege und 25 bei Verwandten oder im persönlichen Umfeld untergebracht. Die Stadt Eschweiler kann aktuell auf 14 Bereitschaftspflegefamilien und 65 Dauerpflegefamilien zurückgreifen. Außerdem gibt es im Moment vier interessierte Bewerberfamilien. Ansprechpartnerinnen beim Pflegekinderdienst der Stadt Eschweiler sind Christiane Preuschoff (Tel.: 02403/71610; Mail: christiane.preuschoff@eschweiler.de), Lisa Schiffer (Tel.: 02403/71224; Mail: lisa.schiffer@eschweiler.de) und Annegret Goebbels-Roob (Tel.: 02403/71260; Mail: annegret.goebbels-roob@eschweiler.de).

Bei den Schüllers ist allerdings in einem Fall aus dem Akutfall ein Dauerzustand geworden. Als sie kurz vor dem Weihnachtsfest im Jahr 2019 die damals fünf Monate alte Stefanie in einer akuten Notsituation bei sich aufnahmen, war der baldige Übergang in eine reguläre Bereitschaftspflegefamilie, wie in solchen Fällen üblich, vorgesehen. Doch weil sich das um den Jahreswechsel als äußerst schwierig erwies, blieb Stefanie über die Akutphase hinaus bei Familie Schüller. Ein Jahr dauerte die Klärungsphase, an deren Ende die mit dem Jugendamt abgestimmte Entscheidung stand, dass Stefanie als Dauerpflegekind bleiben sollte.

„In dieser Situation hat sich das glücklich gefügt. Aber eigentlich ist es die absolute Ausnahme, dass Kinder als Akutfall in der Bereitschaftspflegefamilie bleiben, und erst recht, dass sie dort dann auch noch zum Dauerpflegekind werden“, betont Annegret Goebbels-Roob.

Mit dem Akut-Bereitschaftspflegedienst beschreitet die Stadt Eschweiler nach Aussage der Pädagogin einen noch recht selten eingeschlagenen Weg. „Wir sind die einzige Kommune in der Städteregion Aachen, die einen solchen Notfalldienst anbietet.“ Das sei nur aufgrund des guten Netzwerkes möglich. „Es gibt einen sehr engen und freundschaftlichen Kreis von Pflegefamilien. Und wir als Stadt Eschweiler haben das große Glück, darauf zurückgreifen zu können.“

Auf die Bereitschafts- und Akutpflegedienste der Schüllers kann sich das Jugendamt auch in absehbarer Zukunft verlassen. „Solange wir gesund sind und uns jung genug fühlen, kann ich mir das sehr gut vorstellen“, versichert Renate Schüller. Das habe auch mit den vielen positiven Erlebnisse zu tun, die sie gesammelt hätten. „Je mehr Erfolg man hat, desto leichter wird es, wieder ein Kind aufzunehmen und sich einer neuen Herausforderung zu stellen.“