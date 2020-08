Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval in Eschweiler und Stolberg : Immer mehr Absagen für das närrische Treiben

Der Tag des Karnevals soll in Eschweiler nicht stattfinden. Offiziell verkündet das Karnevalskomitee seine Pläne am Montagabend im Rahmen einer Pressekonferenz. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler/Stolberg Ein Prinzengespann gibt es in Eschweiler nicht. Nun steht fest: Der Tag des Karnevals, der normalerweise am Wochenende um den 11. November die Session einläutet, findet in diesem Jahr nicht statt. Auch in Stolberg drohen weitere Absagen für das närrische Treiben.