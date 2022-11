Metall-Tarifverhandlungen : Hoffnung auf eine Einigung, aber dennoch neue Warnstreiks

Gewerkschafter Martin Peters wird am Dienstag bei der Kundgebung vor dem Eschweiler Rathaus sprechen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Update Eschweiler/Stolberg/Düren Die IG Metall ruft im laufenden Tarifkonflikt erneut zu Warnstreiks auf. Unternehmer Stephan Kufferath wirbt um Verständnis für die Arbeitgeber, Gewerkschafter Martin Peters übt scharfe Kritik.

Die nordrhein-westfälischen Tarifparteien in der Metall- und Elektroindutrie haben auch die vierte Verhandlungsrunde am Donnerstagabend ohne Abschluss beendet. Die Arbeitnehmer fordern weiterhin acht Prozent mehr Entgelt für ein Jahr, die Arbeitgeber haben in der dritten Verhandlungsrunde eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro und eine Tabellenerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Nach der gescheiterten vierten Tarifrunde will die IG Metall die Warnstreiks ausbreiten und 24-Stunden-Streiks nicht gänzlich ausschließen. Für Stephan Kufferath, der als Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Metall im Kreis Düren mit am Verhandlungstisch sitzt, gehen die Tarifgespräche nun in die entscheidende Phase. „Sie sind schwierig, sie sind aber nicht festgefahren und durchaus konstruktiv. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es bald einen Tarifabschluss geben wird.“

Der Unternehmer aus Düren betont, dass die Arbeitgeber Verständnis für die Lohnwünsche ihrer Belegschaft hätten. „Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter enorm unter der hohen Inflation und den immensen Energiekosten leiden. Andererseits können unsere Betriebe Lohnforderungen von acht Prozent nicht verkraften.“ Kufferath als Vorstand des Familienunternehmens GKD in Düren verweist auf die „große Heterogenität“ seiner Branche. „Das gilt sowohl mit Blick auf die unterschiedlichen Branchen Metall und Elektro als auch mit Blick auf die Firmengrößen.“

Gleichwohl gebe es Faktoren, unter denen alle Unternehmen zu leiden hätten: Da seien zum einen die explodierenden Kosten für Rohstoffe und Energie und auf der anderen Seite die unterbrochenen Lieferketten. „Den Unternehmen fehlt die Kalkulationsgrundlage. Die Preissteigerungen bei Metallen schießen durch die Decke, wir bekommen von unseren Lieferanten keine Festpreisgarantie mehr. Das Energiethema ist ebenfalls ungelöst. Und es gibt auch nicht so viele Krisengewinner, wie die Gewerkschaft glauben machen will. Sicherlich gibt es Einzelfälle, die durchaus profitiert haben.“ Die könnten, so Stephan Kufferath im Gespräch mit unserer Redaktion, „natürlich nicht die Basis für einen Flächentarifvertrag sein“.

Hinzu komme, dass die Unternehmen vor immensen weiteren Herausforderungen stünden wie zum Beispiel Digitalisierung, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks. Im schlimmsten Falle könnte das laut Kufferath zu einem Zusammenbruch vieler Geschäftsmodelle und einem Unternehmenssterben führen. „Das wollen wir verhindern – auch, um die Arbeitsplätze zu sichern.“

Für den Dürener Unternehmer ist auch eine lange Laufzeit wichtig. Das ist wiederum für die Gewerkschaft ein Knackpunkt. Wie die IG Metall darlegt, hätten die Arbeitgeber eine dauerhafte prozentuale Erhöhung lediglich „in Aussicht“ gestellt – und das „nur unter bestimmten der Bedingungen, etwa dass die IG Metall einer extrem langen Laufzeit von 30 Monaten zustimmt“, wie die Gewerkschaft in einer Stellungnahme schreibt.

Für Martin Peters kommt ein Abschluss unter solchen Bedingungen nicht in Frage. Auch er sitzt in dieser Tarifrunde – erstmals – am Verhandlungstisch – allerdings für die IG Metall und somit nicht an der Seite von Stephan Kufferath. Der Geschäftsführer der Verwaltungsstelle Düren-Stolberg kritisiert das Verhalten der Arbeitgeber scharf: „Auch acht Wochen nach den ersten Verhandlungen schweigen die Arbeitgeber zur Hauptforderung der IG Metall“, stellt der Stolberger fest und betont: „Diese Unbeweglichkeit ist verantwortungslos.“

Um doch endlich Bewegung in die Gespräche zu bekommen, kündigt Peters für den morgigen Dienstag weitere Warnstreiks an. In Eschweiler sind die Mitarbeiter der Albert Hoffmann GmbH aufgerufen, sich um 13.15 Uhr am Werkstor an der Bergrather Straße einzufinden. Von dort soll es einen Demonstrationszug zum Eschweiler Rathaus geben, wo auch die Belegschaften des Elektrowerks Weisweiler sowie weiterer Eschweiler Betriebe erwartet werden. Bei der Kundgebung werden laut Martin Peters der Hoffmann-Betriebsratsvorsitzende Michael Gaugel sowie er selbst das Wort ergreifen. Angekündigt habe sich auch Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD).