Jeckes Hochzeitsdatum : Hochbetrieb in den Standesämtern

Das närrische Datum 22.2.22 kam den Nothberger Burgwächtern gerade recht: Ulla Brandt und Daniel Krahe trauen sich heute und freuen sich auf ein schönes gemeinsames Leben. Foto: Krahe

Eschweiler/Stolberg Schnapszahldaten sind äußerst beliebt. In Eschweiler geben sich am 22. Februar sechs Paare das Ja-Wort; in Stolberg sind es sieben. Darunter auch Ulla Brandt und Daniel Krahe sowie Marina Meisinger und Tim Gerhards.