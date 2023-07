Ein-Mann-Wochenmarkt : Heinz Kühlen ist der letzte „Mittwochs-Mohikaner“

Gina Rapoizinski gehört zu den treuen Kunden von „Erdbeermann“ Heinz Kühlen, der den letzten verbliebenen Stand auf dem Eschweiler Mittwochs-Markt betreibt. Diesmal holt sie Kartoffeln. Foto: Wolfgang Wynands​

Eschweiler Der Eschweiler Wochenmarkt war mittwochs schon immer etwas kleiner im Vergleich zu samstags. Inzwischen ist der Unterschied aber eklatant. Doch auch der Samstag schwächelt.

Von Wolfgang Wynands

Bei Karl May ist es Unkas, Sohn des Chingachgook. Auf dem Mittwoch-Wochenmarkt ist es Heinz Kühlen, Obst- und Gemüsehändler aus Straeten (Heinsberg). Sein Stand ist mittwochs schon lange der letzte auf dem Platz. Heinz Kühlen ist der letzte Mittwochs-Mohikaner – aber deswegen nicht zwangsläufig einsam.

Bei dem Vergleich muss er lachen. „Ja, stimmt aber irgendwie“, sagt er. Seit 1989 steht er mit seinem Stand auf dem Eschweiler Marktplatz, mittwochs wie samstags, kann die – positiv formuliert – „Entwicklung“ also bestens einordnen, die eigentlich ein Niedergang ist. „1989 war es hier auch mittwochs noch voll“, erinnert er sich. 2015 waren es laut Zeitungsbericht mittwochs immerhin noch sieben Beschicker. Im groben Durchschnitt ist das ein Beschicker pro Jahr, der seitdem mittwochs nicht mehr kommt.

Tomaten, Eier, Kartoffeln, Kirschen; Obst und Gemüse aller Arten, sogar Honig, alles aus der Region … und jede Menge Erdbeeren. Vielen nennen ihn schon „den Erdbeermann“. Heute gibt’s auch Aprikosen, allerdings aus Frankreich, die gelb-orange zwischen Kirschen und Tomaten leuchten. Der Stand wirkt wie eine kleine, bunte Insel im Grau des Marktpflasters, gleichzeitig auf der großen Fläche aber irgendwie auch verloren.

Zuletzt war noch ein Geflügelhändler mittwochs „an seiner Seite“. Der ist verstorben. Aber selbst ein Duo macht den Braten hier nicht wirklich fett. „Ich bin zwar jetzt allein hier, aber wirklich einsam fühle ich mich nicht“, sagt Heinz Kühlen.

Eine Kundin kann sich derweil nicht zwischen zwei Tomatensorten entscheiden. Es gibt schließlich zwei extra von der anderen, „die sind etwas kräftiger im Geschmack, probieren sie einfach mal.“ Das stelle man sich jetzt mal im Supermarkt vor.

Seit 1989 auf dem Wochenmarkt: Heinz Kühlen Foto: Wolfgang Wynands​

Heinz Kühlen macht seinen „Job“ mit Leidenschaft. Das spürt man. Anders wäre wahrscheinlich auch schlecht durchhalten, so als „Alleinunterhalter“. Es rechnet sich noch, „sonst würde ich es nicht machen“, sagt er. Und er macht es gerne und hat vor es noch eine ganze Weile zu machen.

Der Mittwochs-Markt war schon immer etwas kleiner im Vergleich zu samstags. Inzwischen ist der Unterschied eklatant. Aber auch der Samstag schwächelt. Schon länger und nicht erst, seitdem es die Diskussion um die (beschlossene, aber nach wie vor nicht realisierte) Sperrung der Marktumfahrt gibt. Auch Kühlens Befürchtung ist, dass in diesem Fall die das Gros der Kundschaft bildenden älteren Semester dann ausbleiben könnten, so sie nicht mehr mit dem Auto vorfahren dürfen. Wie bestellt fährt eine ältere Dame vor – Kühlen hievt ihr die Kartoffeln in ihren Kofferraum.

Immer wieder im Brennpunkt der Kritik der Markthändler: die Verlegung vors Rathaus bei Großveranstaltungen, vornehmlich an Samstagen. Auch Kühlen ist kein Freund davon. „In einem Jahr habe ich mal 18 Verlegungen gezählt“, zählt er auf. Nicht gerade kein Pappenstiel gerechnet auf 52 Wochen im Jahr. Die Verlegungen – und damit weniger Frequenz und deutlich geringere Umsätze – sind aus nachvollziehbaren Gründen also nicht gut gelitten. Der Ausweichort ist es aber noch viel weniger – eng und ungemütlich zusammengepfercht an der viel befahrenen Indestraße. „Mittwochs allein auf dem Markt ist das eine, aber mittwochs allein vor dem Rathaus – das tu’ ich mir nicht an“, sagt Heinz Kühlen.

Auf der großen Fläche wirkt Kühlens Stand etwas verloren. Er selbst fühlt sich aber nicht so. Foto: Wolfgang Wynands​

Das Eschweiler Rathaus hat als Ersatz-Kulisse ohnehin ausgedient. Der Rat hat mit großer Mehrheit beschlossen: Wenn der Markt wegen Großveranstaltungen verlegt werden muss, dann zukünftig in die südliche Innenstadt, auf die andere Seite der Inde. Umgesetzt ist das aber noch nicht. „Aber mit dieser Idee gehe ich voll mit“, so Kühlen – besser als der Standort Indestraße sei das allemal. Und Markt-Kollegen sind auch schon da: Obst und Gemüse Hillemacher, die Prümtaler Eifelbäckerei und Ullas Süßwaren – alle an der Marienstraße. Auch die Uferstraße kann er sich vorstellen.

Allein auf dem Markt heißt zwar einerseits „konkurrenzlos“, heißt aber auch keine Mitbewerber, die, dem geflügelten Satz nach, das Geschäft beleben sollen. „Ganz klar – je mehr Händler, desto attraktiver der Markt“, bringt er es auf den Punkt. Der schleichende Niedergang habe spätestens mit dem Weggang von Karstadt/Hertie und des leer liegenden City Centers begonnen. Es fehle halt seitdem ein genereller Anreiz, der die Leute „automatisch“ Richtung Markt zieht und damit auch Laufkundschaft. „Vielleicht ändert sich das ja auch wieder, wenn da drüben mal wieder Leben einkehrt“, meint er und zeigt in Richtung der Brache rund ums Rathaus.