Tiergestützte Pädagogik : Heimweh hat bei Lou keine Chance

Therapiehündin Lou und Frauchen Saskia Tümmler sind ein eingespieltes Team. Foto: Tümmler

Eschweiler Lou ist Therapiehündin in der Kita Schatzkiste in Eschweiler. Corona und der Fachkräftemangel sorgten dafür, dass die tiergestützte Arbeit in den Hintergrund rückte. Das soll sich laut Frauchen und Einrichtungsleiterin Saskia Tümmler bald ändern.