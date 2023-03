Menschenleben in Gefahr : Heftige Explosion erschüttert Eschweiler Innenstadt

Foto: MHA/Ralf Roeger 11 Bilder Großer Einsatz der Feuerwehr nach heftiger Explosion in Eschweiler

Update Eschweiler In der Neustraße in Eschweiler ist es am Abend zu einer schweren Explosion in einem Wohnhaus gekommen. Neun Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Eine heftige Explosion hat am Abend die Innenstadt von Eschweiler erschüttert. Gegen 21.15 Uhr war es in einem Wohnhaus in der Neustraße zu einer Explosion gekommen, durch die auch angrenzende Häuser beschädigt worden sind. Das betroffene Haus steht in Flammen, die Löscharbeiten dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war wohl austretendes Gas für die Explosion verantwortlich. Neun Personen wurden verletzt, sie wurden mit Brandwunden in Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten sind zwei Kinder, darunter ein Säugling. Zwei Personen wurden nach Angaben der Rettungskräfte schwer verletzt.

In dem Haus waren nach Angaben der Feuerwehr insgesamt drei Wohnungen gemeldet. Nachbarhäuser seien inzwischen überprüft, Verletzte gebe es dort keine, hieß es. Zwei Feuerwehrleute erlitten durch Scherben Schnittwunden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Anwohner sind mittlerweile evakuiert und werden im Pfarrheim der Dreieinigkeitskirche versorgt. Die Feuerwehr ist weiterhin mit einem Leiterwagen im Einsatz.

Der Bereich in der Innenstadt ist abgesperrt. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Die Feuerwehr hatte Vollalarm ausgelöst, Unterstützung aus Aachen, Stolberg und Langerwehe ist vor Ort. Das THW Eschweiler ist ebenfalls im Einsatz. Notfallseelsorger kümmern sich um die Betroffenen und Angehörigen. Landesbereitschaftspolizisten aus Wuppertal sind angefordert, um die sich im Einsatz befindlichen Beamten abzulösen.

Oberbrandrat Axel Johnen spricht von einer erneut schwierigen Zeit für Eschweiler. „Die Menschen sind emotionalisiert, weil sie an die Zerstörungen durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 erinnert werden.“